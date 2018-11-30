立委補選白綠合作？ 柯P呵呵笑：自然就好

對於立委補選是否會白綠合作，台北市長柯文哲跳針說「沒有啦，自然自然…自然就好」。（記者王藝菘攝）

2018-11-30 13:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨2018九合一選舉失利，面臨接下來的台北市立委補選，民進黨期盼與台北市長柯文哲重修舊好、重新合作。不過台北市長柯文哲今天受訪時對此不置可否，先是以「自然就好」大打太極，接著又表示現在離投票還很遠，採訪過程還數度「呵呵笑」迴避問題，最後才說，反正朋友要多敵人要少，這是基本戰略。

柯文哲今早出席士林官邸菊展活動前接受媒體聯訪，對於立委補選是否會白綠合作，柯文哲跳針說「沒有啦，自然自然…自然就好」。至於民進黨若邀他站台，柯聞此僅冷笑幾聲，沒有多做回應。

談到立委補選人選，媒體問柯是否認為要推出認同白色力量的人？柯表示，選舉還是要看民意，而且明年1月26日才要投票，現在都覺得還離很遠，反正朋友要多敵人要少，這是他的基本戰略。

由於民進黨內已點名包括市府前觀傳局長簡余晏等多名人選出馬，現場媒體也追問柯，若民進黨派出過去常罵他的柯黑人士參選，是否就不會合作？柯笑著反問媒體「柯黑是誰？這也要定義啊！」

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