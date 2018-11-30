向韓國瑜喊話 潘孟安盼續推「區域共同治理」

2018-11-30 12:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近4年來均由民進黨執政的台南、高雄、屏東推動「區域共同治理」，在食安、環安、交通等問題上都有合作，如今高雄變天，能否持續？屏東縣長潘孟安表示，高雄市長當選人韓國瑜上任後，他會主動拜訪韓市長，表達區域治理能持續的期盼。

4年來的南高屏區域治理，在治水、交通、環保、食安等議題上，都有合作默契，除了在2015年、2016年均舉辦過南高屏首長會議，2016年還進一步把同為民進黨執政的澎湖縣也納入；平時南高屏縣市政府也就相關問題密切聯繫。

如今高雄市被國民黨拿下，區域共同治理是否生變？成功連任的屏東縣長潘孟安表示，區域共榮與發展是未來必要趨勢，對於區域治理他抱著樂觀態度，韓上任之後，他會主動拜訪表達立場，屏東縣在台南、高雄這2個直轄市旁邊，不能置身於外，也不能被邊緣磁吸。

潘孟安也說，區域共同治理未來台南應該沒有問題，但高雄方面，他不做任何臆測，但希望不因人設事、不因黨廢言；至於規劃中的高捷南延屏東等進行中的政策，都能持續推動下去。

另面對「高票當選，會不會入閣？」的問題時，潘孟安先是笑著說，「那是很遙遠的事」，接著又表示，屏東離台北很遠，「我們好好的把屏東做出一番成績」，對未來不可臆測的部分，「我也從來沒有這個打算」。（12:23更新）

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