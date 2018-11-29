涉共諜案侯漢廷當選台北市議員 台灣卻無法可管？

2018-11-29 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員當選名單出爐，涉入共諜案的新黨青年軍侯漢廷以1萬5656票當選第一選區（士林、北投）議員，事後他也在臉書發文說，「等不及想要落實自己提出的政見」，但有網友看了傻眼，直說，「這還有天理嗎？」而依據政治獻金法、兩岸條例規定，候選人接受中資金援絕對不合法，侯漢廷卻仍能參選，這亂象也讓台灣選舉被當笑話看。

根據《信傳媒》報導，澳洲近年來深受中國干預政治之害，澳洲工黨參議員鄧森就曾因接受中國有關公司的捐款，在去年底被迫辭職，有鑑於此，澳洲國會今年6月底立法「嚴辦中國干預澳洲政治」，通過包含遊說人士需要申報說明、禁止外國捐款以及加重處罰從事間諜活動人士的法案；澳洲總理更強調，希望確保澳洲在民主政治中，做出決策、發揮影響力的人是澳洲人，就算有外國利益團體想取得國內話語權，你也得「公開、透明地做。」

對此，有分析指出，澳洲政府這樣做可讓其他西方國家跟進，而台灣也更應該學習跟隨，「捍衛國家主權、防止境外勢力攻擊與介入」。台灣今年同樣受到中國的強力干預，許多假新聞滲透社群網站，想影響台灣九合一大選，調查局長呂文忠日前更透露，親中黨派跟候選人有收到中國資金援助，共蒐集累計有33件的情資。

報導指出，執政黨在這次大選大敗，西方許多媒體幾乎都認為，「這次台灣選舉是中國共產黨的勝利」，台灣選民「用民主選票放棄了民主，選擇向中共極權靠攏」，其中涉入共諜案的侯漢廷不但有資格參選議員，甚至還在24日當選台北市議員，這種亂象也讓台灣選舉被國外當成笑話看，「共諜就是中共代言人，理應不該有參選資格，因此政府應修法禁止涉入共諜案的人參選民代」。

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