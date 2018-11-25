共諜案侯漢廷當選北市議員 網友傻眼：還有天理嗎？

2018-11-25 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員當選名單出爐，其中涉入共諜案的新黨青年軍侯漢廷，以1萬5656票當選第一選區（士林、北投）議員，他也在臉書感謝投給他的選民，並表示「等不及想要落實自己提出的政見」。對此，有網友傻眼表示，「涉入共諜案的人也能選上，這還有天理嗎？」

被視為綠營票倉的第一選區士林北投，共有13席議員，民進黨提名6名現任議員，但駐日代表謝長廷之子謝維洲、議員陳賢蔚與「友柯」議員王威中皆落選；國民黨提名4人則1人落選；新黨提名現任議員潘懷宗與青年軍侯漢廷，侯在潘懷宗的聲勢拉抬下以1萬5656票順利當選，與前輩潘懷宗攜手進入議會。

侯漢廷也在臉書發文，感謝投票給他的1萬5656位選民，「感謝每一位從競選以來無條件支持我的志工、還有不計辛勞、幾乎不分日夜的競選團隊、感謝黨的提名」、「我等不及，想要落實這些政見」。

侯漢廷的臉書貼文被轉貼到PTT引起網友討論，不少人傻眼表示，「台灣選舉真的是笑話」、「共匪也能選上，台北也是滿扯的」、「坐等法官判決，匪諜還是得掰掰」、「共產黨代言人也可以當議員！台北搞屁」、「涉入共諜案的人也能選上，這還有天理嗎？」、「以後警察更管不了愛國同心會」。

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