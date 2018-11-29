被認定國民黨附隨組織 欣裕台聲請停止執行遭駁回確定

2018-11-29 19:18

〔記者楊國文／台北報導〕欣裕台不服被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，將使其產被推定為不當黨產，影響其正常營運和發展，加上黨產條例第二條等部份條文有違憲之虞，已聲請釋憲，因此向行政法院聲請停止執行，台北高等行政法院認為，訴訟程序因釋憲而停審，不符合停止執行要件，駁回欣裕台聲請；欣裕台不服提抗告，最高行政法院今駁回抗告案，全案確定。

不當黨產處理委員會（簡稱黨產會）於2016年11月2日做出行政處分，認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，將收歸國有。中投、欣裕台不服，向台北高等行政法院提起行政訴訟，主張黨產條例部份條文有違憲之嫌，應由大法官來釋憲釐清。

台北高等行政法院認定，黨產會處分所適用的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」（即黨產條例）相關規定，有牴觸憲法的疑義，已提出形成確信違憲的具體理由，因此向司法院大法官聲請解釋，並裁定，在司法院大法官就聲請解釋案作成解釋公布前停止訴訟程序。

黨產會不服，提出抗告，最高行政法院於今年8月2日駁回黨產會抗告而確定。

欣裕台則向台北高等行政法院聲請就黨產會於105年11月2日的處分，應停止執行，欣裕台主張，北高行已針對黨產條例有違憲之虞，聲請釋憲，足以認定常產會認定欣裕台為國民黨附隨組織的合法性有重大疑義，此外，欣裕台被認定為國民黨附隨組織，對使財產無法自由運用，影響正常營運，也影響到商譽，將造成「難以回復的損害」，因此在釋憲程序停止前，須停止執行原處分。

北高行審理認為，本案訴訟已停止訴訟程序，欣裕台此項聲請，不符停止執行規定的「難於回復損害，且有急迫情事」的要件，駁回欣裕台聲請。

欣裕台不服，向最高行政院提起抗告；最高行政法院認為北高行裁定並無違誤，今駁回抗告，全案確定。

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