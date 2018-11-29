立委「異」見多 沱江艦、潛艦預算擇日再審

海軍沱江級巡邏艦。（資料照）

2018-11-29 17:32

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日審查國防部明年度預算案，為海軍重點預算的沱江艦後續型、潛艦國造案能否過關，備受矚目，不過，由於沱江艦後續型的預算，較現已服役的首艘原型艦高，其噸位、武裝與性能也將研改，引發朝野立委質疑，因此委員會將此預算與潛艦國造案、劍龍級潛艦性能提升案一同保留，預計2週後再行審查。

國防部為籌獲3艘沱江艦後續型，自明年至2025年編列163.95億餘元預算，明年執行約11.9億餘元。國民黨立委馬文君稍早指出，沱江艦原型艦設計為600噸級，後續艦將改為700噸級，除艦型將改變，推進系統也將改成燃氣渦輪主機，但改變幅度如此之大，難道不需經過測評？

馬文君也指出，沱江艦原型艦儎台預算約8億元，戰系約13億元共計21億元，但後續艦型1艘價格竟需50億餘元，她要求刪減相關預算。

海軍參謀長李宗孝解釋，由於原型艦火砲、飛彈是由軍種提供，後續艦火砲、飛彈則含在預算之內。軍方官員也說，沱江艦預算增加最多之處，在於飛彈價格，16個飛彈發射槽可搭載雄二、雄三反艦飛彈及防空飛彈。後續艦和原型艦相比，外型、性能並無太大改變。

但馬文君質疑，既然沱江艦後續艦外型、性能無太大改變，為何不採用原型艦？民進黨立委羅致政也問，為何後續艦預算增加幅度如此之大，海軍應解釋清楚。

主持會議的民進黨立委王定宇表示，海軍說法指增加預算用於發射槽、購彈費用，後續艦也須通過測評，但他認為馬文君質疑是對的，也因此案、劍龍級潛艦性能提升案、潛艦國造案等都是大案子，盼海軍把握時間和立委詳實報告和說明，預計2週後再排案審查。

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