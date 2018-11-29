談吳音寧將下台 柯P：她是正常人所以很痛苦

2018-11-29 12:28

〔記者黃建豪／台北報導〕九合一大選民進黨大敗後，爭議多時的台北農產運銷公司總經理吳音寧被認為是「戰犯」？對此，總統蔡英文與台北市長柯文哲上午同台出席台灣生技醫療展時間，蔡稱，要問柯市長。而柯文哲說，「老實講，我們一直不是很健康的社會，有時候正常人在裡面（指政治生態）就會覺得很痛苦。」

北農公司今天下午將召開董事會，預期將有人提案撤換總經理，讓吳音寧提早下台。面對吳音寧被認為是「頭號戰犯」的言論。蔡英文上午只回應，「柯市長在裡面（指展覽館貴賓室），等下問他，吳音寧的問題，還是尊重農委會和台北市政府的想法。」

柯文哲受訪時，則長嘆哲嘆一口氣說，「講實話，台灣的政治環境不是很健康，我也不喜歡去議會，覺得議會．．．選舉你看看，也是很骯髒阿，有時候怎麼辦？就是要應付嘛。老實講，他們一直不是很健康的社會，有時候正常人在裡面就會覺得很痛苦。」

對於新任北農總經理人選，農委會有沒有給出名單？柯文哲表示，事先農委會有問過他，但他公開說的和私底下說的都一樣，農委會要派人選就派吧，就是專業就好，還有一點是說，議會是個問題，所以總經理要專業人士、能應付議會。

至於吳音寧是否是民進黨敗選的頭號戰犯？柯文哲回應，頭號還輪的到她嗎？媒體追問「那是誰？」柯僅稱，晚上看CALL IN節目就好了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/