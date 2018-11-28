以核養綠要公平！綠委：哪縣市同意票高核廢料就放哪

2018-11-28 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委鄭寶清今（28）日針對以589萬5560張同意票通過的「以核養綠」公投案發表看法，他認為哪個縣市同意票比率最高，核廢料就放在那個城市，「我想對別人是比較公平」。

鄭寶清今接受電視媒體採訪時指出，「非核家園（核電廠）什麼時候廢，還是不要廢要繼續蓋，那麼我想這個我們行政院都要重新思考，我想更好的方法是，贊成要蓋、繼續用核電的人，或者（贊成）要繼續蓋核電廠（的人），那麼希望投票最高的地方，應該要把核廢料放在那個城市，我想對別人是比較公平」。

許多網友得知此事後，有人表態支持，留言指出「真是個好主意」、「國民黨想要用公投來影響輿論」、「連署一波」，但也有網友認為「反對票最多的地方也來蓋火力發電廠如何？」、「反對票最高的地方每戶專門接一個管子來接受廢氣」、「不要再跟民意對著幹」。

鄭寶清而後在臉書上表明，自己會提出這個想法，主要是希望民眾能夠思索在台灣缺電又有空污的情況下，假使真的選擇核電，「核廢料該怎麼辦呢？以及核能發電的安全性是不是也要重新評估呢？」，鄭表示「這不是一個單純的二選一問題」，呼籲經濟部能盡快出面向民眾說明電力情況。

鄭寶清臉書全文

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