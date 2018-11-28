IG美照曝光網讚爆 韓冰嚇到喊為什麼會...

2018-11-28 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕今年高雄市長選舉，準市長韓國瑜的女兒韓冰，不僅外型亮麗、留學加拿大，還協助父親打贏這場激烈選戰，廣受網友好評。稍早韓冰的社群網站照片也被曝光在網路上瘋傳，鄉民們大讚漂亮，不過其中數張照片妝容特殊，引發熱列討論。對此，韓冰坦言IG曝光她嚇了一跳。

綜合媒體報導，韓冰表示，大二時兼差做了一份工作，當時在學彩妝，有朋友找她去面試，然後也過了，但那不是計畫中的事，覺得很新鮮有趣，順便賺外快，

韓冰指出，曝光的IG帳號，其實滿久了，是為了工作而設，不曉得為什麼會被抓出來。被問到妝很奇怪，她回應造型是配合加拿大經紀公司規劃的內容，可能對方的審美觀會比較喜歡「可能有特色一點的」或是「前衛一點的」。

韓國瑜表示，女兒一直都半工半讀，以前不太願意跟人家講，家人也不太願意說，事實上她很多地方是半工半讀，在國外留學也很辛苦。對於IG曝光她「也很意外」，還跟他說「為什麼IG會曝光」，並指那些都是模特兒的照片。

李佳芬被問到網稱韓冰美到不輸給媽媽，她哈哈大笑地說，「應該比媽媽漂亮吧！」並反問「奇怪，她的IG為什麼會曝光」、「她不是封鎖了嗎？怎麼會跑出來？」並稱照片是女兒在加拿大唸書打工時拍的。未來韓冰是否有可能轉往模特兒界發展，她說尊重女兒的決定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/