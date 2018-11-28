李明哲音訊全無 民團籲柯文哲於雙城論壇提抗議

2018-11-28 11:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國政府指控顛覆國家政權，判刑5年，今逢宣判1周年，李明哲救援大隊及多個國際組織聯合召開記者會，再次呼籲中國立刻無條件釋放李明哲。各團體也向台北市長柯文哲喊話，呼籲柯在「雙城論壇」與中國高層見面時，應為李明哲發聲，並針對中國任意移監和拒絕家屬探監表達抗議。

李明哲去年3月入境中國澳門後「被失蹤」，後於去年11月28日遭中國法院以涉及「顛覆國家政權罪」判處5年有期徒刑，並剝奪政治權利2年。中國自今年3月起准許家屬探監，每月一次、至今五次，但九月之後家屬連續被拒絕探監兩次，又傳出移監，但李明哲至今音訊全無，健康狀態堪憂。

李明哲救援大隊、台灣人權促進會、國際人權聯盟、國際特赦組織、台灣勞工陣線、人權公約施行監督聯盟、歐巴桑聯盟、西藏青年議會、永社、民間司法改革基金會、台灣廢死聯盟、西藏台灣人權連線、自由圖博學聯台灣分會等民間團體，與民進黨立委尤美女、時代力量立委林昶佐、導演李惠仁及周世倫等人，今天聯合召開記者會，呼籲中國立刻無條件釋放李明哲。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎說，從金馬獎風波到選舉結果，在在反映中國對台灣言論自由的影響越來越大，呼籲台灣政府積極採取措施，向國際社會發出呼籲，確保李明哲的身心安全。尤美女說， 這樣的事情不只發生在台灣，歐洲議會及聯合國人權年度審查報告也針對中國境內境外的任意逮捕予以批評。尤美女強調，只要李明哲沒有被釋放，「我們絕對不會沈默」，會不斷聲援，與國際朋友聯合繼續發聲。

國際人權聯盟（FIDH）與國際特赦組織（AI）均已啟動緊急救援，AI台灣分會副理事長劉璐娜表示，國際特赦組織強烈譴責中國對於良心犯的迫害，要求中國政府立刻無條件釋放李明哲，並應確保他免受酷刑和其他虐待，並在拘留期間能定期、必要時不受限制地獲得與家人接觸的機會及醫療資源。

與會民間團體也發出聯合聲明指出，台北市將於下月舉辦「雙城論壇」，在此能和中國高層代表見面的機會中，呼籲台灣政府代表應該為李明哲說話，並應針對任意移監和拒絕家屬探監表達抗議。民團代表向曾說出「兩岸一家親」的台北市長柯文哲喊話，要求其應該在此時展現作為台灣首都市長的高度，認同台灣的自由民主價值，向中國進行正面溝通對話。

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