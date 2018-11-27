1個都別跑！公眾人物兌現選前承諾進度追蹤

王世堅曾發誓韓國瑜當選就要去跳海，但他後來表示「跳海只是個形容詞」。（資料照）

2018-11-27 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕台灣有不少公眾人物曾在選舉前許下承諾，表示如果某政治人物當選、落選就要兌現承諾，現在九合一選舉已經落幕，不過僅有部份的人已經兌現選前承諾。

綜合報導指出，這次的高雄市長選戰成為許多公眾人物打賭的議題，民進黨議員王世堅曾發誓如果韓國瑜當選就要去跳海，但他後來卻表示「跳海只是個形容詞。」國民黨發言人洪孟楷過去承諾，若韓當選，要將韓多贏的票數換成現金請雞排，今天他宣布，要在12月平安夜送出15萬元的雞排與做公益。

「宅神」朱學恒之前也同樣承諾，韓國瑜當選將發雞排，現在他已經開始兌現承諾發雞排。「台獨剋星」黃安曾發誓，韓國瑜若當選就要開直播剪掉留10年的長髮，但卻還沒兌現承諾。《相聲瓦舍》團長馮翊綱選前也曾發出祭品文，表示若韓國瑜當選高雄市長，要在高雄舉辦100場免費活動，但他選後改口，強調沒說是義演，還呼籲民眾出錢給他辦表演。

這次的台北市長選舉也成為許多人打賭的議題，民進黨候選人姚文智曾說若在選舉中拿第三將退出政壇，他日前表示將退出政壇、未來也不會接受政治職務安排。國民黨候選人丁守中同樣也說過，若拿第二名將退出政壇，但他現在仍在努力提選舉無效。民進黨市議員梁文傑曾說，姚文智支持度一定有25%，否則倒著走，預言失敗後他昨天在臉書貼出「倒著走」的影片，實現諾言。

蝴蝶蘭文創董事長吳祥輝曾放話，如果柯P超過15萬票，他就一輩子閉嘴，不談選舉。事後他表示，雖然不再上電視節目，但仍會繼續打柯文哲的器官移植案。作家苦苓之前也曾與媒體人邱明玉對賭北市選舉，他認為柯P不管幾個人出來選，都一定墊底，若賭輸將請對方吃牛肉麵。柯P勝選後有網友就跑到臉書要苦苓兌現承諾，苦苓回應，「我現在是全台首富了，還怕請人吃飯嗎？」

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