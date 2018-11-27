綠委開炮 林淑芬：改革請從國會解嚴開始

2018-11-27 13:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨在九合一選舉中大敗，黨內風暴再起。綠委林淑芬今在臉書貼文表示，「改革請從國會解嚴開始」；她說，民進黨雖然在國會取得過半席次，卻贏來不許異議、沒人敢講真話的「黨團戒嚴」，只要不聽話就祭出嚴苛黨紀，兩年多來的行政立法模式，立法院也只能替行政院提出的政策護航。她呼籲，立委站在第一線體察民意，最了解民心向背，盼改革從國會黨團解嚴開始，讓立委得以真正的「為民喉舌」。

林淑芬今在臉書貼文砲轟表示，兩年多來行政立法的模式，只能為行政院提出來的政策護航，不允許不同意見。雖然行政院說，不同的意見可以在黨團會議表達，但是不同意見者表達不同意見以後，多數的黨團成員會照行政院的意志做成決議，黨團會議淪為形式化。

林淑芬批，行政權不斷擴大，立法院黨團變成使命必達的護航部隊，民進黨黨團失去作為錯誤政策煞車皮的功能，立法委員噤聲不語失去了為民喉舌的功能，整個立法院失去了監督制衡的功能，讓行政團隊更看不到決策的盲點 ，背離人民。

她呼籲，立法委員站在基層第一線體察民意，最了解民心向背，本來責無旁貸就是政策、法案最重要的把關者。擘劃國家願景的行政決策讓立法院檢視和檢驗，行政、立法各司己職，相互制衡，國家朝向人民最大利益的方向前進。林淑芬向黨內喊話，改革請從國會黨團解嚴開始，讓立法委員得以真正的「為民喉舌」

還給人民一個正常的立法院。

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