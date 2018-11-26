推動第三國市場 台日週三召開第2屆合作會議

2018-11-26 11:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕新南向政策可望加溫，台日合作推動第三國市場合作。外交部今天宣布，台日將於本週三（28）於台北舉行「第2屆台日第三國市場合作委員會」會議，推動台灣與日本雙方企業在第三地市場的經貿合作。

為推動台日企業於第三地市場的經貿合作，台灣日本關係協會與日本台灣交流協會，成立第三國市場合作委員會，作為合作平台，並於今年6月在日本東京舉行首屆會議。

外交部今天上午發布新聞稿宣布，第2屆會議訂於11月28日在台北舉行，將由台灣日本關係協會會長邱義仁與日本台灣交流協會會長大橋光夫分別擔任團長，召開會議。外交部表示，本屆委員會比照第1屆會議，持續就台日企業在第三地可能進行合作的市場及產業合作交換資訊，以建構有利於台日企業建立第三地合作關係的環境。

根據本報報導，首次會議後日方相關人士指出，台方代表在會議中說明了新南向政策內容，日方也將對雙方結盟開拓第三國市場的利多和可行性，慎重檢討並進行個案評估。

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