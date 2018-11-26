接受總統慰留 賴揆：在適當時機內閣改組

行政院長賴清德決定不請辭，表示將留下來繼續推動法案，並會在適當時機宣布內閣改組。（記者簡榮豐攝）

2018-11-26 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨於九合一大選中大敗，今（26）日行政院長前往立法院表示，自己原為負起政治責任而請辭，但與總統蔡英文討論後，決定留下來繼續推動法案，並會在適當時機宣布內閣改組。

賴清德表示，先對當選縣市長表示祝福，盼能在過去基礎上讓政策平安順利成功，行政院會與地方充分合作，共同建設國家創造雙贏。賴清德也說，在這次選舉中，每張選票都是對施政的檢驗，很明顯人民對施政不滿意，原打算辭去行政院長一職，但昨（25）日與蔡英文商討後，決定留下來處理總預算、普悠瑪事件，以及公投案後續處理。

賴揆24日晚間得知民進黨大敗後在臉書上表示，九合一大選，是人民對政府施政的檢驗，而投票的結果，顯示人民並不滿意。對此，「我感到抱歉，已向蔡英文總統口頭請辭，負起政治責任」。而蔡英文隨後在民進黨中央黨部召開記者會，宣布辭去黨主席一職，為敗選負起完全責任，並表明慰留賴揆，以確保各項重大政策持續地推動。

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