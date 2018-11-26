外傳力邀楊秋興當副市長 韓國瑜回應了...

韓國瑜當選後已在尋找「小內閣」人選。（資料照）

2018-11-26 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜當選後馬不停蹄討論副手名單，昨日傳出在「蓮潭國際會館」召開秘密會議，成員包括前高雄縣長楊秋興、國民黨立委許淑華，外傳韓國瑜有意延攬楊秋興擔任副市長，不過，韓國瑜回應，一切都還在討論中，尚未定案。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，此次韓國瑜打選戰，楊秋興為他多方奔走，並向各界推薦韓國瑜，韓勝選後，楊秋興也說：「從8年前他們把我貼標籤，貼這個背骨，所以今天我最高興，終於也吐一下長期積壓的怨氣。」外傳韓國瑜有意借重楊秋興在舊縣區的人脈，延攬他擔任副市長，昨日楊秋興兒子也證實父親正與韓國瑜舉行秘密會議。

這場秘密會議在蓮潭國際會館舉行，除了韓楊2人，與會者還有立委許淑華、市議員李眉蓁等人，韓國瑜離開飯店後被媒體詢問「楊秋興是否會入閣」，韓國瑜僅回應：「沒有，正在討論，都在聊天、都在談好不好。」

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