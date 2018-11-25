台南這2區市議員選舉 泛藍均搶前三、綠落後段班

台南市南區五屆市議員老將莊玉珠尋求連任失利。（資料照）

2018-11-25 17:25

〔記者王俊忠／台南報導〕2018年台南市議員選舉，不論是過往盤勢藍大於綠的東區或綠大於藍的南區、安平區，藍、綠議員當選得票數及席次都有大幅變化，東區與南、安平區的前3名議員全是藍軍囊括；綠軍全落到後段班、得票數還大幅萎縮，敲響泛綠陣營警鐘。

在東區部分，4年前，民進黨蔡旺詮、陳金鐘及此次退選的陸美祈3人都有上萬票，在6議員席次空間與泛藍軍曾培雅、王家貞、曾順良3人取得分庭抗禮態勢；此次，泛藍軍的曾培雅、曾信凱（子代父曾順良出征）及王家貞都取得1萬4千多票以上，反觀老將蔡旺詮只拿到7千多票的吊車尾，接替陸美祈的蔡筱薇，則靠閣揆賴系子弟兵庇蔭、勉力拿下1萬1千多票。

由市立醫院系統力挺的民進黨現任議員陳金鐘則掉出5名榜外，排名還在第6的基進黨李宗霖之後，反映出藍大於綠的文教東區，在議員席次減為5席後，在韓流外溢效應下，泛藍仍取得3席過半優勢，民進黨不僅得票數大減，兩席議員也退居4、5名，當然這也有基進黨李宗霖、台聯陳昌輝等瓜分票源的影響，陳昌輝得票數也遜於4年前。

南區、安平區選情也與東區類似，4年前拿1萬5千多南區第一高票的賴清德嫡系呂維胤，此次只有7千多票進帳，還是吊車尾上榜，在南、安平兩區合併選區後，國民黨提名3席蔡淑惠、林美燕與盧崑福都搶得1萬3千以上的高票、排名前3名；民進黨內接棒父親李文正、周明德的李啟維、周麗津兩位新人，則以不到萬票入榜，綠營3人都居後段班。

民進黨議員票數在南區、安平區萎縮，除了韓流效應、泛藍反撲，與民進黨高額提名4席，原屬民進黨的莊玉珠、林志文、陳進益脫黨參選、稀釋票源，也有些關聯性。

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