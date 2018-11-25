2020年大選若禿子對上月亮 網友表態要投「他」

網友討論若柯文哲（右）與韓國瑜（左）競選總統，究竟要投誰。（資料照）

2018-11-25 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕2018年九合一大選計票作業至今（25）日凌晨才宣告結束，備受矚目的台北市長當選人柯文哲與高雄市長當選人韓國瑜引發網友討論，臉書上有網友進行票選柯、韓若競選總統要選誰，網友均表示「禿子跟著月亮走」，選擇柯文哲。

網友在臉書社團「爆廢公社」指出，「若柯文哲（白色力量）和韓國瑜（國民黨）要打對台參選總統的話，各位網友要選誰？」，幾乎所有網友紛紛表態支持柯文哲，留言表示「無論兩年後怎樣，都希望柯P選總統啦」、「韓憑什麼跟柯P比」、「韓除了喊口號到底做了啥」；但也有網友認為，韓國瑜剛當選，要給他時間自我證明。

台北市長柯文哲今天（25日）面對媒體追問是否可能出馬競選總統，柯文哲表示自己從來沒有發表相關言論，也否認自己打算組織政黨，認為台灣社會不需要存在太多謠言，但對於自己是否會做滿2019年至2022年的市長任期，柯文哲則說「我跟你講，事情很多，我還有一堆事情。」

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