高雄市市議員當選名單

高雄市議員當選人陳致中（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議員當選名單：
●市議員部分，當選名單如下：
第一選區：朱信強、林富寶、林義迪。
第二選區：李亞築、黃明太、陳明澤。
第三選區：黃秋媖、陸淑美、方信淵、高閔琳、宋立彬。
第四選區：陳麗珍、陳玫娟、李眉蓁、李雅慧、李雅芬、李柏毅、陳善慧、黃文志。
第五選區：許慧玉、吳利成、張勝富、江瑞鴻、邱俊憲。
第六選區：陳美雅、蔡金晏、李喬如、簡煥宗。
第七選區：黃柏霖、黃香菽、康裕成、曾俊傑、童燕珍、林于凱、何權峰、鄭孟洳。
第八選區：黃紹庭、黃文益、許崑源、郭建盟、陳若翠、吳益政。
第九選區：鍾易仲、李雅靜、林智鴻、劉德林、鄭安秝、黃捷、陳慧文、張漢忠。
第十選區：陳麗娜、吳銘賜、曾麗燕、鄭光峰、蔡武宏、陳致中、李順進、林宛蓉。
第十一選區：黃天煌、韓賜村、邱于軒、王耀裕。
第十二選區（平地原住民）：王義雄。
第十三選區（山地原住民）：陳幸富。
第十四選區（山地原住民）：賴文德。
第十五選區（山地原住民）：唐惠美。
註：當選名單仍以中選會公告為準
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