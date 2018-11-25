高雄市市議員當選名單

高雄市議員當選人陳致中（資料照）

2018-11-25 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議員當選名單：

●市議員部分，當選名單如下：

第一選區：朱信強、林富寶、林義迪。

第二選區：李亞築、黃明太、陳明澤。

第三選區：黃秋媖、陸淑美、方信淵、高閔琳、宋立彬。

第四選區：陳麗珍、陳玫娟、李眉蓁、李雅慧、李雅芬、李柏毅、陳善慧、黃文志。

第五選區：許慧玉、吳利成、張勝富、江瑞鴻、邱俊憲。

第六選區：陳美雅、蔡金晏、李喬如、簡煥宗。

第七選區：黃柏霖、黃香菽、康裕成、曾俊傑、童燕珍、林于凱、何權峰、鄭孟洳。

第八選區：黃紹庭、黃文益、許崑源、郭建盟、陳若翠、吳益政。

第九選區：鍾易仲、李雅靜、林智鴻、劉德林、鄭安秝、黃捷、陳慧文、張漢忠。

第十選區：陳麗娜、吳銘賜、曾麗燕、鄭光峰、蔡武宏、陳致中、李順進、林宛蓉。

第十一選區：黃天煌、韓賜村、邱于軒、王耀裕。

第十二選區（平地原住民）：王義雄。

第十三選區（山地原住民）：陳幸富。

第十四選區（山地原住民）：賴文德。

第十五選區（山地原住民）：唐惠美。

註：當選名單仍以中選會公告為準

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