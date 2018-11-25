台北市市議員當選名單

2018-11-25 09:04
林亮君宣布當選成為北市最年輕準議員。（圖：時代力量提供）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員當選名單：
第一選區：陳建銘、林瑞圖、汪志冰、侯漢廷、黃郁芬、陳政忠、潘懷宗、張斯綱、陳重文、鍾佩玲、林世宗、陳慈慧、楊靜宇。
第二選區：闕枚莎、陳義洲、李明賢、李建昌、黃珊珊、游淑慧、吳世正、高嘉瑜、江志銘。
第三選區：陳永德、洪健益、許淑華、秦慧珠、徐巧芯、邱威傑、戴錫欽、王鴻薇、許家蓓、張茂楠。
第四選區：梁文傑、林亮君、陳怡君、林國成、葉林傳、王浩、王世堅、陳炳甫。
第五選區：吳沛憶、吳志剛、應曉薇、劉耀仁、鍾小平、徐立信、周威佑、郭昭巖。
第六選區：阮昭雄、王欣儀、李柏毅、簡舒培、苗博雅、王閔生、李慶元、徐弘庭 、羅智強、耿葳、林穎孟、鍾沛君、陳錦祥。
第七選區（平地原住民）：李芳儒。
第八選區（山地原住民）：李傅中武。
註：當選名單仍以中選會公告為準
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