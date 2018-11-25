全國「10大正妹議員候選人」 這「7人」凍蒜！

民進黨台北市議員高嘉瑜高票連任，拿下南港內湖選區第一高票。（圖擷取自臉書）

2018-11-25 02:52

〔即時新聞／綜合報導〕網紅蔡阿嘎網選全台10大正妹議員候選人，只要用顏値不分顏色，希望藉由網路票選美女候選人活動，引起各界關注，如今選舉結果大致底定，其中10人有7人順利當選，前2名正妹候選人施乃如與高嘉瑜（皆現任）也都順利高票當選。

排名10大正妹候選人1至10名的正妹候選人依序為：新竹市第2選區施乃如、台北市第2選區高嘉瑜、台北市第1選區鍾佩玲、新北市第4選區戴瑋姍、台中市第7選區吳佩芸、台北市第5選區吳沛憶、台北市第4選區顏若芳、台北市第6選區林穎孟、高雄市第6選區蔡宜芳與桃園第3選區八德區朱珍瑤。

其中被蔡阿嘎列為正妹候選人第1名施乃如、第2名的高嘉瑜、第3名的鍾佩玲、第4名的戴瑋姍、第6名的吳沛憶、第8名的林穎孟與第10名的朱珍瑤都順利當選；但第5名的吳佩芸、第7名的顏若芳與第9名的蔡宜芳落選。

連任失敗的顏若芳24日發文表示：「謝謝大家這四年的照顧，若芳不夠努力！」

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