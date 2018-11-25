婚姻平權公投失利，伴侶盟：公投不能凌駕憲法，圖為同志集會。（資料照，記者楊綿傑攝）

2018-11-25 00:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕婚姻平權2案公投失利，挺同方台灣伴侶權益推動聯盟除了譴責假愛家、真歧視的反同陣營，也批評這是資源相差極大的戰爭，但也不忘拿出日前大法官釋字第748號，要求行政院提出足已達成「婚姻自由之平等保護」的草案，並提醒政府公投結果不能凌駕憲法。

伴侶盟特別肯定，同志群體不畏懼反同組織用金錢堆積起的洗腦宣傳，展現前所未有的團結與勇氣，用生命與愛，贏得超過300萬人支持。同志社群沒有懼怕，反而更堅定、更理性、更具勇氣地與社會對話。也相信，每一張對反同公投的不同意票，都是扎扎實實拒絕反同惡意；每一張支持平權的同意票，都是真真切切對同志群體的聲援。雖然這一次，形式上票數未能超越反同者，但不會放棄持續的教育與行動。

伴侶盟也呼籲，行政院應該遵循大法官釋字第748號意旨，提出足已達成「婚姻自由之平等保護」的草案，以供社會檢視。大法官之所以決定釋憲，正是要避免同志因為居於人口中之少數以及社會歧視，難以透過通常的民主程序得到應有的立法保障。對於執政黨意志薄弱，除了嚴正譴責執政黨，也鄭重呼籲執政黨切勿再繼續墮落，也強調本次公投與婚姻平權有關的部分（第10案、第12案）僅是立法原則的創制，其結果不能凌駕憲法。

伴侶盟更嚴厲譴責假愛家真歧視的反同陣營，一再濫用民主機制、踐踏壓縮台灣社會理性思辨的空間，使台灣多年來在民主進程上的血汗努力遭受嚴重的倒退。自從今年4月反同愛家公投通過第一階段審查，反同宗教組織即費盡心思，使出各種下流手段，企圖阻擋同志合法結婚，甚至不惜顛覆民主體制，包括製造假新聞、傳出多起違法連署事件、成立「假的」反對意見辦公室以排擠真實的反對意見者出席辯論會、在電視辯論會上更一再扭曲釋字748、傳播各種不實謠言與偽科學，更在投票日公然違法拉票，此類亂紀案件至少達數千則之多。

伴侶盟說，反同方將大加利用此次投票結果進行後續的政治施壓，無所無用其極地貶抑同志的地位與權益，然而不會因此退卻，所有支持同志平權的力量，經此一役必將更加團結，誓言用愛對抗恨、用智慧粉碎謊言，用更多的勇氣繼續前行，直到平權實現。

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