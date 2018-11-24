抱怨轉台看不到自己選票 吳萼洋：「蜂蜜檸檬」會再回來

2018-11-24 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長候選人開票如火如荼進入拉鋸戰，但候選人之一的吳萼洋卻抱怨說：「他在電視上看不到他的得票數」，更接受媒體訪問，笑說「未來政治如果仍不清明，『蜂蜜檸檬』還會再出來」，也相信下次將讓競爭對手頭疼。

綜合媒體報導，藝人郭子乾以「柯文哲」扮相主持網路節目Call Out給吳萼洋，結果吳萼洋在節目中向郭子乾抱怨，表示他相當無奈，因為轉遍各家電視台，都沒有人要報自己的得票數。

事後，吳萼洋接受媒體訪問表示，這次沒有選上沒有關係，但他笑說，「未來政治如果仍不清明，他還是有可能再出來的，下次真再出來，相信會讓所有對手更加頭疼」。

台北市長候選人吳萼洋因為在電視辯論會上推廣「蜂蜜檸檬」及高唱《愛江山更愛美人》一曲，獲得外界高注關注。截至目前為止，吳蕚洋得票數為4728票，得票率約0.4%。

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