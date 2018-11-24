可望成台灣首位女同志議員 苗博雅開直播：同志別絕望放棄

2018-11-24 23:32

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會將誕生全台灣第一個女同志議員，社民黨大安文山區候選人苗博雅晚間開直播發表感言，雖然選委會還未統計完票數，但該區13席議員，苗博雅得票一直維持在第五名左右，網友直接恭賀當選。令人扼腕是，同婚公投表現不如預期，苗博雅還鼓勵說，可以失望不要絕望，可以短暫灰心不可以放棄，台灣未來屬於我們的。

苗博雅呼籲，大家可能感受不到，但請用一個最真實的方式告訴同志朋友說「我愛你我會陪棒你」；在全台灣最保守的大安文山區，沒有任何藍綠的顏色，家人沒有人從政，也不是富二代，能夠走到著邊很不容易，都是整個團體的努力，她希望可以在台灣最保守的選區得到選民的認同，「新政治」參政的年輕人一個新標竿。

苗博雅說，2020年總統大選即將開打，第三勢力政黨應該提出令人耳目一新的政策，若藍綠都讓民眾失望，是否可把希望寄託給第三勢力，感謝選民讓她承擔責任，改變台灣的政治版圖責任；若對今晚的選舉結果很失望，雖然感到失望但不要絕望，可以短暫灰心但不要放棄，台灣未來屬於我們的。

截至目前為止台北市選委會還未將選票開完，但依據目前趨勢苗博雅一直在大安文山區支持率一直維持中段班，林穎孟目前也進入當選安全名單的後段班，上下擺盪；反觀議會民進黨團總召李慶鋒目前呈現第14名，包括李在內目前當選名單外還有國民黨資深議員周柏雅、國民黨資深議員歐陽龍。

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