恆春鎮長陸海空三軍激戰 盧玉棟大勝連任

2018-11-24 23:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮長選舉激戰，引發全國注目，被形容為「陸海空三軍大戰」，代表陸軍穩扎穩打的現任鎮長盧玉棟，成功以超過2400票的差距，擊敗挑戰的縣議員張榮志，以「空軍」對決的網紅張怡，也拿下近3000張選票，展現網路世代的崛起。

尋求連任的恆春鎮長盧玉棟在晚間8點40分左右，在岳母及其他家人陪伴下，在競選總部外向支持者自行宣布當選，並阻止支持者現場燃放鞭炮，他自估已經超過8000張選票，遠超過主要對手張榮志的5500多張。

盧玉棟強調，這是恆春人的勝利，會秉持鎮民福利及清廉執政，不辜負恆春民眾的高票支持，努力讓恆春成為一個偉大的城鎮。

根據中選會最終公布結果，盧玉棟囊括8021張選票，除了山腳里其中一個投票所，其他全都獲勝，張榮志獲得5600張選票，在各里選票與盧不相上下，但在大光、水泉、山海等主要票倉潰散為敗戰主因；網紅張怡拿下3014張選票，在恆春鎮內、軍方演習區及南灣獲得極高支持，也顯示持續強打的轉運站、回饋金、觀光等議題發酵。

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