投開票所傳張貼性平海報 選務人員：查無此事

2018-11-24 12:58

〔記者許國楨／台中報導〕有民眾上午到台中市西屯區一處投開票所投票時，赫見領票處旁被特定團體張貼非官方發行的性平宣傳海報，因已違反公投法相關規定向本報投訴，記者趕往查證，包括選務人員及現場警方都表示未看到類似海報，可能是民眾看到官方的公投公告，誤會一場。

九合一選舉今天投票，今年共有10案公投綁大選，每人最多可領到15張選票，再加上18歲青年首度有權公投，堪稱史上最複雜選舉，上午一位李姓市民向本報反映，稍早有友人到西屯區潮洋里活動中心第0639投開票所投票時，在領票處發現貼有公投10、11、12是性平教育，15是同志教育的宣傳海報。

由於此舉係特定團體在投票所內張貼非官方發行的公投文宣海報，疑似違反投票所30公尺內不得宣傳公投相關規定，但因投票不能帶手機，所以沒有拍照，希望相關單位正視處理。

記者趕到該投開票查證，包括選務人員及現場維持秩序的警方都表示，沒有看到民眾所謂的海報，可能是民眾看到官方的公投公告，誤會一場。

台中市選委會特別提醒民眾，依規定投票當天不得再從事任何形式的公職選舉宣傳等活動；公投雖不受投票當日不得宣傳限制，但投票所30公尺內仍不得有包括旗幟、海報或背心等宣傳公投的行為，若當場經選務人員認定制止不聽會交由警方處置，依違反公投法可處一年以下有期徒刑。

另，民眾宣傳公投時，不能穿插或夾帶跟公職選舉候選人相關資訊，若有上述情況，將依選罷法處理，請民眾務必留意規定。

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