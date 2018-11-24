苗栗投票通知單 被發現夾反同文宣

苗栗公館鄉有選民收到投票通知單，發現背後夾帶護家盟的公投文宣。（記者鄭名翔翻攝）

2018-11-24 12:14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕今投票日，除了縣市長、議員、村里長、代表選舉外，10項公投議題也為此次投票重頭戲，但有苗栗選民發現，領到的投票通知單上竟與護家盟的文宣及小抄以橡皮筋綁在一起，質疑破壞規定。苗栗縣選舉委員會表示，事前已多次呼籲鄰里長發放通知單時不得夾帶任何文宣，若接獲檢舉會加強告誡。

史上最多的10項公投案搭配地方公職人員選舉進行，其中5項議題與同性婚姻及國中、小學性教育有關，提案雙方在選前就各自提出論述拉票，然而苗栗縣公館鄉卻疑有鄰里長違規，將護家盟反對同婚及國中、小性教育的文宣、公投小抄夾帶在投票通知單上逐戶發放。

苗栗縣選委會表示，早已三申五令要求各鄰里長遵守規定，通知單不得夾送任何候選人、公投議題的文宣，遺憾仍有人違規，將加強告誡，維持投票秩序。

有選民則痛批，護家盟、下幸盟為宣傳理念不擇手段，各式文宣鋪天蓋地，竟公然夾帶在投票通知單上，明顯違規，揚言將以選票抵制。

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