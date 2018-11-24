花蓮時代力量議員宣傳車被砸 高潞以用：譴責暴力

2018-11-24 12:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮時代力量平地原住民候選人林高捷，昨晚間停在競選總部外的宣傳車輛的車窗遭砸破，時代力量花東黨部主委高潞以用今譴責暴力，她說，希望檢警好好偵辦，對任何選舉暴力不法決不寬貸，一定要繩之以法。

時代力量花蓮這次派出2人參選縣議員，包括第三選區的莊建威及第七選區平地原住民縣議員的林高捷，被砸車的是林高捷位於瑞穗鄉的競選總部外，競選志工林恆志的宣傳車駕駛座的車窗遭砸破一大洞，玻璃碎裂，林恆志相當氣憤「這是最惡質的選舉暴力」！林並在時代力量林高捷競選總部人員陪同，前往警局報案筆錄。鳳林警分局表示，已調閱路口監視器清查，希望找出兇手。

時代力量花東黨部主委高潞．以用說，經詢問法界朋友，砸車事件已涉嫌刑法305條恐嚇危害安全罪，可處2年以下有期徒刑；也可能涉嫌刑法第354條毀損器物罪，處二年以下有期徒刑；她說，如砸車行為是受選舉候選人指使，還可能違反公職人員選舉罷免法，要求警方加緊偵辦、杜絕選舉暴力。

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