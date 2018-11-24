總統蔡英文排隊投票 「大家要當好公民一定要去投票」！

蔡英文上午前往永和區秀朗國小投票。（記者翁聿煌攝）

2018-11-24 09:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕總統蔡英文今天早上到永和區秀朗國小投票，今年除了縣市長、議員和里長選舉外，還有10張公投票，所以民眾在投開票所前大排長龍，蔡英文也跟著排隊約半小時，等候期間與前面的鄰居聊天，神情輕鬆愉快，她還要採訪及拍攝的記者們，「要當好公民，記得要去投票」！

蔡英文今天上午8點半抵達戶籍地的投開票所、永和區秀朗國小第1537投開票所，在隨扈及維安人員簇擁中，蔡英文不忘與民眾打招呼，而且加入等候進入投票的民眾人龍中，前面的池劉老太太剛好是她樓上的鄰居，蔡英文跟鄰居閒話家常，聊得很愉快。

排隊過程中有媒體問總統，有沒有事先研究公投票要如何投？蔡英文回應「我現在要投票、我不受訪」，還有人問總統，有沒有記得帶印章？蔡英文俏皮地從上裝口袋中掏出小塑膠袋確認「有帶」，據事後了解，蔡英文10張公投票都有領，而且依7至9、10至12、13至16號各案指定位置投入票匭。

蔡英文完成投票後受訪，蔡英文說第一次有這麼多公投案要一起投，選民可能會覺得要多花一點時間，但相信大家以後會更熟悉。

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