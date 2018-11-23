蘇貞昌致詞結束 民眾不願離場繼續高喊「凍蒜」

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天晚間的選前之夜造勢地點選在板橋第二體育場舉辦，蘇貞昌致詞結束後，台下民眾不願離場繼續高喊「凍蒜」。（記者王藝菘攝）

2018-11-23 22:29

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天晚間的選前之夜造勢地點選在板橋第二體育場舉辦，蘇貞昌到場致詞時，批評新北市府效率不彰，向台下民眾喊話，「明天就決定換市長」，並承諾當選後100天以內爭取親子體驗館；一年內開始打通三重、大漢溪到鶯歌的堤外便道。

過去被外界說老的蘇貞昌，他以高齡88歲、代表台灣出席APEC的台積電董事長張忠謀為例，自己現在71歲還太年輕，「人生七十一開始」；反而酸對手跑的市場、公園、夜市都比他少。

蘇貞昌強調自己推出的政見不但有內容、紮實，還超炫，表現出來都讓人覺得很有創意，盛讚團隊就是這樣有創意、有努力，還會用撩妹文來秀出過去的政見。

對於這8年來的新北市政，蘇貞昌批評許多事情都停滯，「我就是衝衝衝，一定組織超有效率市府團隊」，最會爭取也最關心市民，不需要在期待、等待，換人比較快。

蘇貞昌也承諾，若當選100天以內會向行政院長賴清德要到親子體驗博物館、一年內更要開始打通三重沿著大漢溪到鶯歌的堤外便道，並且啟動總體檢，體檢校園、公園、閒置土地。

對於境外勢力介入選情，蘇貞昌向台下民眾喊話，這是場需要毅力的選舉，告訴世界，台灣會守護好幾世代人的價值，並用生命繼續向前走。

蘇貞昌致詞結束後，台下民眾不願離場繼續高喊「凍蒜」，蘇也和太太詹秀齡走到舞台前面和大家鞠躬，到10點後民眾才逐漸離場。

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