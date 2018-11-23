「國家首都需要他」 葉菊蘭：姚文智能抗拒中國霸凌

民進黨台北市長候選人姚文智「國家首都勝選之夜」晚會23日在市府前廣場舉行，支持民眾熱情相挺。（記者簡榮豐攝）

2018-11-23 21:56

〔記者楊心慧／台北報導〕選前最後一天，台北市長候選人姚文智在台北市政府前廣場舉辦選前之夜，主持人吳思瑤現場估計已有3萬名支持者到場。到場力挺姚文智的總統府資政葉菊蘭表示，台灣要走向國際，向中國的霸凌說NO的時候，要有能夠抗拒中國霸凌的姚文智，國家首都台北需要他，為台北市發聲，抗拒中國霸凌！

葉菊蘭指出，姚文智不是政治素人，是很有經驗的政治工作者，為了做台北市長，他做了非常多的功課，早就開始準備，包括如何解決大巨蛋、如何因應老人化、青年住宅等問題，讓姚文智把台北做成一流的城市。

葉菊蘭表示，過去他受了很多委屈，但能夠看到他的韌性，他堅定地向前，勇敢地知道自己在做什麼，他的靈魂裡有志氣、夢想，能夠將台北做成一流的城市，拜託大家能夠支持他，將這票投給他。

葉菊蘭表示，台灣從霸權走到民主，至今已完全民主化，台灣要走向國際，向中國的霸凌說NO的時候，要有能夠抗拒中國霸凌的姚文智，國家首都台北需要他，為台北市發聲，抗拒中國霸凌！

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