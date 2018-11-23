緊咬土地財產問題 段宜康酸：侯友宜最大興趣是賺大錢

2018-11-23 22:17

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天選前之夜造勢地點選在板橋第二體育場舉辦。主攻國民黨新北市長候選人侯友宜財產問題的立法委員段宜康也到場助陣，他更大酸侯最大興趣就是「賺大錢」。

段宜康開頭就說，現在是民主進步的社會，大家喜歡做什麼不用勉強，而蘇貞昌最有興趣的就是推動建設、市政；侯友宜則是賺大錢。

段宜康再度提及文化大學大群館，8年前侯友宜當上新北市副市長，他家大群館租給文化大學，第一年租金1500萬，每年漲5％，15年的租約，逐年漲到3000萬，甚至由文大負責清潔、保養、保險和各種意外修復，他只要負房屋稅，但是大群館分割成99個門牌，所以房屋稅零元。

大群館之外，段宜康也提到侯友宜家中在新莊買地，是不是為了可以都更、可以蓋房子，他不承認，甚至要求當選市長後不蓋房子，也不敢承諾。

段宜康懷疑侯友宜，擔任副市長都在賺錢買地，未來若當上市長是爭取市政建設，還是為自己賺錢？

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