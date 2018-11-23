賴清德站台蘇貞昌 砲轟侯「什麼都要賺，怎可能重情重義」

賴揆站台蘇貞昌，砲轟侯「什麼都要賺，怎可能重情重義」。（記者陳心瑜攝）

2018-11-23 20:52

〔記者陳心瑜／新北報導〕選戰倒數，藍綠新北市長候選人都在板橋舉辦選前之夜，民進黨蘇貞昌同時在綠營票倉三重舉辦「新新北會做事」晚會，行政院長賴清德也到場助講，大喊凍蒜，賴清德強調，蘇貞昌從30年前擔任美麗島辯護律師開始，就一直站在正義的一方，希望故鄉的父老，用神聖的選票為蘇貞昌主持公道。

蘇貞昌和賴清德晚間8時於三重「新新北會做事」晚會一同大進場，兩人同台催票後，接著一起趕至板橋第二運動場的選前之夜，和蔡英文總統合體催票。

賴清德致詞批評「國民黨提名的侯友宜」提出的政策不是超越就是模仿，反對蘇貞昌提出的幫老人裝假牙、垃圾袋降價，包括已經撤回的深澳，蓋反對、不蓋也反對，「難怪不敢辯論」。

賴清德更砲轟侯友宜，明明自己也61歲，卻愛笑蘇貞昌老，卻不想想自己去掃市場有比蘇貞昌早嗎？有去得更多嗎？強調能力、理想和價值更重要。

賴清德表示，侯友宜不僅不知道反省30年前的鄭南榕事件，家族的文化大學宿舍大群館每年漲租、不繳稅，新莊購地更稱為解決祖厝占地，更稱不能都更，「一個人什麼錢都要賺，這種人怎麼可能重情重義？」

賴清德說，蘇貞昌是自己政治上的前輩，表示新北真正進步，就是蘇貞昌擔任縣長任內開始規劃、完成，讓新北成為在地人的好所在、外地人的新故鄉。

賴清德說，蘇貞昌每一次的決定都是很大的承擔，這次接受民進黨徵召選新北市長也不例外，參選以來，他提出計畫和藍圖，要把新北打造成1000萬人的舞台，從早拚到晚，用性命在愛新北。

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