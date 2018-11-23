侯友宜「市民最大咖」選前之夜 湧入3萬人

國民黨新北市長候選人侯友宜在板橋第一運動場外廣場舉行「正義X覺醒，護新北」選前之夜。（記者劉信德攝）

2018-11-23 20:46

〔記者李雅雯、賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今（23日）晚在板橋第一運動場外廣場舉行「正義X覺醒，護新北」選前之夜，除了立委林奕華、曾銘宗和柯志恩、新北市長朱立倫等人接力開講，另也邀侯友宜的二哥侯明鋒和多位素人助講，強調「市民最大咖」；主辦單位現場排1.7萬張椅子，全場坐滿，約在晚上8點，主辦單位宣布現場參與人數已達3萬人；警方則推估現場約為2萬人。

第一位素人助講為三重力行市場攤商李俊興，他說，當時是在攤商拜票活動上見到侯友宜，當下就覺得「他很緣投耶」，且跟著歌手蔡小虎的歌曲「愛人醉落去」跳起兩手前後搖擺的舞蹈，成了後來的「友宜舞」，搭上唱著「愛人唷伊唷伊唷伊」。

第二位素人助講為來自石碇的柴燒麥芽糖達人王正常。他說，當時初次見到侯友宜的時候，兩人一見如故，侯友宜完全沒有架子，全家總動員都為他加油打氣，都要投給侯友宜。

主持人吳育昇高喊，我們是「討厭民進黨」，因為民進黨做錯事從不認錯。立委曾銘宗在8點13分上台助講，他說，明天的選舉關係中華民國未來，也關係新北市未來，這是對民進黨的期中考，「我們把他當掉好不好」。

曾銘宗痛批，總統蔡英文上任後說要拚經濟，空氣污染愈來愈嚴重，本來還要蓋深澳電廠，因為選情不好就說不蓋了；民進黨政府用人是看顏色，最近有個人很夯叫做趙嘉寶，他是陳菊的高雄市政府任內機要秘書，因為貪污而判刑，卻是到處趴趴走，「明天用選票教訓民進黨」。

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