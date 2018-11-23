宜蘭縣長選前之夜 陳歐珀、林姿妙羅東冒雨掃街拚人氣

2018-11-23 21:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣選前之夜藍、綠兩陣營大拚場，民進黨縣長候選人陳歐珀，今晚由代理縣長陳金德、農委會主委林聰賢陪同在羅東鎮掃街，訴求縣政接棒；陳歐珀強調，感謝支持者堅定相挺，「這次大選，我們一定會贏」！至於對手、國民黨候選人林姿妙，結束宜蘭市掃街行程後，率近千支持者回防羅東鎮拜票，力拼五合一國民黨「全壘打」！

宜蘭選情激烈，陳歐珀選前之夜徒步掃街，直搗對手、國民黨候選人林姿妙大本營羅東鎮，近千支持者冒雨掃街，聲勢高漲。

陳歐珀表示，選戰這條路辛苦，但支持者一路堅定相挺，選舉過程的酸甜苦辣，大家都感同身受，他相信這一次選戰，宜蘭一定會贏。

至於林姿妙，結束宜蘭市掃街行程後，今晚7點半回防羅東鎮，與鎮長候選人吳秋齡、縣議員候選人黃琤婷，率近千支持者徒步掃街，兩邊人氣互不相讓。

林姿妙指出，民主政治有競爭才有進步，選舉是選賢與能，她希望宜蘭、羅東能拚出好生活；每張選票決定宜蘭未來，她要拚經濟、拚公共造產、拚教育，朝著這些目標前進，力拼5合1大選國民黨「全壘打！」

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