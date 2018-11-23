姚文智選前之夜 蘇麗瓊站台力挺 暗批柯陣營操作棄保

2018-11-23 20:01

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今晚的選前之夜，前柯市府秘書長蘇麗瓊站台力挺姚文智，她說，「越認識姚文智，越欣賞姚文智」；對於「有候選人操作棄保一事」，她更說，她感到非常悲哀、傷心，正常民主政治，絕非叫別人不要投誰，她摒棄這樣的選舉氛圍！

台北市政府顧問蔡壁如被爆於LINE群組貼文談選情，提到「姚文智根本選不上」，更提及若國民黨拿回北市，2020年民進黨總統恐沒機會，遭外界質疑操作棄保。

蘇麗瓊說，姚文智在高雄市府服務時期，把高雄變很漂亮，他開創把城市美學帶進市政建設，也是第一次把燈會移到高雄愛河邊舉辦，看得到他用政府公務預算，有多麼厲害，充分把公務預算發揮1+1效果。

蘇麗瓊指出，她不是民進黨員，自己選人不選黨，民進黨是否更應該支持姚文智，「對，支持他就對了！」她說，姚文智的政見很清楚，維持弱勢關懷，城市願景，大建設完成規劃，應該好好支持他，堅持民進黨創黨理念，一步一腳印。

蘇麗瓊也說，姚文智參選以來，承受網路霸凌，卻沒放棄他對台北的夢想，「越認識姚文智，越欣賞姚文智」，拜託大家永遠堅持民進黨進步價值的蘇麗瓊，昨天很多朋友傳LINE談到有候選人操作棄保，感到非常悲哀、傷心，正常民主政治，並非叫別人家不要投給誰，她摒棄這樣的選舉氛圍。

蘇麗瓊呼籲，認真讀選舉公報會發現，姚文智是最優秀的候選人，請大家支持3號姚文智。

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