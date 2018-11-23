游錫堃助講蘇貞昌 籲選民穩固綠中央執政守護台灣

前行政院長游錫堃。（記者陳心瑜攝）

2018-11-23 19:48

〔記者陳心瑜／新北報導〕選戰倒數，藍綠新北市長候選人都在板橋舉辦選前之夜，民進黨蘇貞昌也同時在綠營票倉三重舉辦「新新北會做事」晚會，位於三重市前街、新北大道口的現場目前湧入約7000名支持民眾，4年前代表民進黨出征新北市長的前行政院長游錫堃也到場助講，游錫堃除呼籲「將蘇貞昌送進市府」，更強調這次地方選舉將影響到中央執政，在中美貿易戰進行的當下，這次選舉如果民進黨選的不好，會給國際一個「不支持美國」的訊息，影響台灣邁向正常國家，呼籲支持者投票、穩固民進黨中央執政。

「新新北會做事」晚會今天晚上6點半開始，游錫堃、民進黨新北黨部主委余天、立委段宜康都站台助講，行政院長賴清德稍晚也會和蘇貞昌一同壓軸大進場。

游錫堃說，台灣每次選舉，中國都不肯放過，從1996年起每次大選都試圖干預，想辦法讓民進黨大敗，這次更無所不用其極，透過網路干預、製造假新聞，導致優秀外交官自縊、AIT主席接受專訪也被下架，但這樣的干預行為並不一定是每個台灣人都很清楚，美國也很緊張，提醒台灣要小心，國際也相當關注台灣這次選舉。

游錫堃更說，中美現在不只貿易大戰，副總統彭斯日前也暗批中國，指印度太平洋容不下帝國和侵略，當時美國有兩艘航空母艦戰鬥群在菲律賓海域操演，強調中美關係緊張，因此，這次選舉民進黨若選的不好，會給國際「不支持美國」的訊息。台灣邁向正常國家機會越來越大，因為這10年是台灣邁向正常國家的關鍵年代，如果台灣民意走向讓美國覺得模糊，透露出對美國不支持的訊息，對台灣就更不利了。

余天也一連獻唱「思慕的人」和「回鄉的我」，笑說要呼喚民眾思慕的蘇貞昌回來當新北市長。

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