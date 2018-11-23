陳其邁選前之夜空拍圖曝光 鄉民驚：人潮比跨年還誇張！

有鄉民貼出晚間8點的空拍圖，表示不只外面的馬路滿了，連外面的街區和周圍的路面通通都是人潮。（圖擷取自PTT）

2018-11-23 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁，今（23日）晚6點至9點半，在捷運鳳山西站後方空地舉辦選前之夜造勢晚會，晚間8點鐘後現場宣布已經湧入20萬人，現場最新空拍圖可見活動現場萬人空巷、人潮擠得水洩不通，有鄉民對此驚呼「比跨年的人潮還誇張」、「人真的很多 超誇張」。

PTT一名署名BitTorrent （螳勃唬）的鄉民在晚間7點08分發文表示，「剛剛有智障喜韓兒貼開場前兩個小時的圖，害我只好把我現在拍的空拍圖亮出來了，對啦!!!這麼大的場地都塞到爆炸了啦!!!」、「1124滅韓導!!! 高雄人!!!站出來」。

許多鄉民看見照片後驚呼，「說真的...人蠻多的」、「X 這個屌 高雄人站出來！」、「好誇張 選前之夜絕對都本地人了」、「密集恐懼症要發作了 抖」、「人爆多! 讓韓導成為KMT 的救世主 滅韓導讓他去選黨」、「比跨年的人潮還誇張」，還有網友表示人潮真的多到擠不進去，「剛現場朋友說他只能在最後面靠近馬路哪邊」。

晚間8點38分，陳其邁將與高雄市立委、所有市議員候選人大進場，並與新北市長蘇貞昌視訊連線，彼此加油，有望將氣勢拉抬到明天投票日。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/