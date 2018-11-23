選前之夜侯友宜太太不出席 二哥侯明鋒代打

2018-11-23 19:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕選前之夜決戰板橋！國民黨新北市長候選人侯友宜今天晚上在板橋第一運動場舉行「正義X覺醒 護新北」造勢晚會，外界關注侯友宜太太任美鈴是否現身？侯友宜競選辦公室證實，侯太太和女兒都不會出席活動，但侯友宜二哥侯明鋒將站台助講。

造勢晚會主舞台布置延續市民總部的美式漫畫風格，巨幅投影「正義X覺醒 護新北」背景，成為全場視覺焦點。不同於傳統造勢場合邀請重要黨政人士站台，而是透過「素人助講」，包括青農、市場攤商等市井小民，表達支持侯友宜的理念，呼應「市民最大咖」的精神。晚間7點鐘左右，支持者陸續進場。

市長朱立倫與市府環保局長劉和然將受邀站台，象徵市政工作「一棒接一棒」，其他助講的素人包括石碇柴燒麥芽糖的「正常伯」王正常、金山香草有機青農王御庭、機車廣告男主角游宗偉、市場攤商李俊興等。

侯友宜競選辦公室主任謝政達表示，侯友宜妻子任美鈴及女兒都不會出席造勢晚會，但侯二哥、乳癌權威醫師侯明鋒將為侯友宜站台助講，另外最會抓要犯的警官黃世富遺眷張玉治也會出席，為侯友宜加油打氣。

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