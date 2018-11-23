台灣選舉與東奧正名公投國際關注 瑞典媒體直播採訪

2018-11-23 17:31

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣選舉與東奧正名公投案引起瑞典媒體關注，瑞典公共電視台今天派出記者到台灣現場進行新聞直播連線，打上的新聞標題字幕就是「台灣或中華台北？」（Taiwan eller Kinesiska Taipei）。

瑞典公共電視同樣關心台灣這次選舉，對於東奧正名公投案更是相當關心，SVT瑞典公共電視台記者今天來到台灣報導，瑞典記者搭上國民黨台北市長候選人丁守中媒體車，採訪台灣選舉情況，並即時與瑞典方連線，瑞典方所關注的公投項目為東奧正名公投，

在新聞直播中，內容主要在討論台灣人認為東奧正名公投的態度，瑞典記者指出，台灣人覺得這件事情很重要，關乎國家自主，可是也有人不想把跟中國的關係搞太僵，參雜許多情感上的因素，而中國方面認為台灣屬於中國的一部分，非常不支持這項公投。

台灣選舉已經有AIT美國在台協會主席莫健提醒外在勢力影響，國安人士也提出警示，中國方不斷以網路方式干擾選情，瑞典記者結束直播後坦言，這次台灣選舉面臨中國介入因素，而且整個亞洲其實都受到中國方面的壓力，所以瑞典也對這次台灣選舉和公投結果很關心。

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