許明財城隍爺前落髮剃光頭 展現重返執政決心

［記者洪美秀／新竹報導］捲土重來的國民黨新竹市長候選人許明財今天傍晚出奇招，到都城隍廟在城隍爺前落髮展現決心，並由前市長施性忠、童勝男和清大教授周卓煇3人輪流為他剃3刀，第一刀象徵理掉選舉奧步、第二刀象徵斬除黑金、清廉執政，第三刀象徵拚經濟、要幸福，而許明財也因情緒激動落淚，他說，選舉這段期間沒有任何奧援、還飽受打壓，他將展現破斧沉舟決心，呼籲藍軍歸隊，讓國民黨重返執政。
許明財競選團隊傍晚4點來到都城隍廟上香、接著便跪在城隍爺面前宣告將落髮展現決心，並在支持者簇擁下，由施性忠理下第一刀、接著是童勝男及周卓煇，而許明財的長子許登輝則跪在身旁，許明財與站在身旁的妻子蔡靜鶯不由自主落淚，最後由理髮師將頭髮理光。
為許明財剃第一刀的前市長施性忠說，他曾是竹市第一個落髮的市長，如今許明財在城隍爺面前落髮，就是要展現重返執政的決心，也象徵要理掉對手可能出的選舉奧步，接著童勝男則說，第二刀是要斬掉黑金，象徵清廉執政，接著清大教授周卓煇理下第三刀，則象徵要全力拚經濟，呼籲選民要集中選票，讓國民黨重返執政。
許明財在落髮過程中都未說話、但忍不住落淚，許明財競選團隊強調，此次選舉沒有中央和地方的奧援，選起來很辛苦，也飽受打壓，但他走遍新竹市大街小巷，踏破8雙鞋子，用毅力展現他重返執政的決心，強調當選後一定會全力拚經濟，呼籲市民不相信民進黨，就要支持國民黨，一定要出來投票。
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捲土重來的國民黨新竹市長候選人許明財今天傍晚在城隍廟城隍爺面前落髮剃光頭，展現重返執政的決心。（記者洪美秀攝）
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國民黨新竹市長候選人許明財在城隍廟城隍爺面前落髮剃光頭，象徵要反奧步，剃除黑金清廉執政和拚經濟。（記者洪美秀攝）
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國民黨新竹市長候選人許明財今天傍晚在城隍廟城隍爺面前落髮剃光頭，在剃髮過程中還數度落淚哭了隊。（記者洪美秀攝）
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國民黨新竹市長候選人許明財今天傍晚在城隍廟城隍爺面前落髮剃光頭，展現重返執政的決心，呼籲藍軍歸隊。（記者洪美秀攝）
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捲土重來的國民黨新竹市長候選人許明財今天傍晚在城隍廟城隍爺面前落髮剃光頭展現重返執政的決心，在剃髮過程中還數度落淚哭了，象徵要反奧步，剃除黑金清廉執政和拚經濟，呼籲藍軍歸隊。（記者洪美秀攝）
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