許明財城隍爺前落髮剃光頭 展現重返執政決心

2018-11-23 17:27

［記者洪美秀／新竹報導］捲土重來的國民黨新竹市長候選人許明財今天傍晚出奇招，到都城隍廟在城隍爺前落髮展現決心，並由前市長施性忠、童勝男和清大教授周卓煇3人輪流為他剃3刀，第一刀象徵理掉選舉奧步、第二刀象徵斬除黑金、清廉執政，第三刀象徵拚經濟、要幸福，而許明財也因情緒激動落淚，他說，選舉這段期間沒有任何奧援、還飽受打壓，他將展現破斧沉舟決心，呼籲藍軍歸隊，讓國民黨重返執政。

許明財競選團隊傍晚4點來到都城隍廟上香、接著便跪在城隍爺面前宣告將落髮展現決心，並在支持者簇擁下，由施性忠理下第一刀、接著是童勝男及周卓煇，而許明財的長子許登輝則跪在身旁，許明財與站在身旁的妻子蔡靜鶯不由自主落淚，最後由理髮師將頭髮理光。

為許明財剃第一刀的前市長施性忠說，他曾是竹市第一個落髮的市長，如今許明財在城隍爺面前落髮，就是要展現重返執政的決心，也象徵要理掉對手可能出的選舉奧步，接著童勝男則說，第二刀是要斬掉黑金，象徵清廉執政，接著清大教授周卓煇理下第三刀，則象徵要全力拚經濟，呼籲選民要集中選票，讓國民黨重返執政。

許明財在落髮過程中都未說話、但忍不住落淚，許明財競選團隊強調，此次選舉沒有中央和地方的奧援，選起來很辛苦，也飽受打壓，但他走遍新竹市大街小巷，踏破8雙鞋子，用毅力展現他重返執政的決心，強調當選後一定會全力拚經濟，呼籲市民不相信民進黨，就要支持國民黨，一定要出來投票。

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