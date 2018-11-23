最後車隊掃街衝刺 姚文智：盼支持者堅定信心

2018-11-23 17:09

〔記者周彥妤／台北報導〕明天就是投票日，民進黨台北市長候選人姚文智今天下午展開最後一場車隊掃街行程，他受訪表示，今天晚上會有10萬個市民站出來，他對勝選有十足信心，「氣勢已經完全起來」，不過現在進入「遊錫堃時刻」，盼支持者堅定支持，若在最後關頭失去信心，就會發生遺憾。

姚文智今天下午展開最後一場車隊掃街行程，與立法委員余宛如同行。行前媒體詢問，柯文哲對若連任是否能做滿4年，至今還沒回答，並稱太陰謀論，姚表示，「因為被說破嗎？」柯對很多問題都選擇閃躲，選舉到最後一刻，真的要直道而行，自己一向堅守堅定價值信念，提出北市未來願景和政策，供市民選擇，從頭到尾就是直道而行，在競爭方面就是直球對決。

姚文智表示，柯文哲要選總統是他自己說的，說中國方面請他出來選，上海台辦的人員在旺旺所屬的神旺飯店，進去左邊第一間會議室的第3個座位跟他說的，他也沒有否認；另外，北市府顧問蔡壁如用各種政治伎倆在操作，他也沒否認。姚表示，選舉到最後，大家總要有個完結篇，所有事情請柯能認真回答。

姚文智指出，柯文哲有幾間房子的事，他的發言人昨天胡謅了一天，他稍晚會公布相關資料。

姚呼籲，自己有勝選信心，現在進入「遊錫堃時刻」，大家如果在最後的關頭失去信心，那就會有些微的差距，發生遺憾，在三足鼎立下，支持者要堅定信念，他的氣勢已經完全起來了，今天晚上會有10萬個市民站出來，他會取得最後勝利。

姚文智也喊話，投給柯文哲就等於投給韓國瑜，投給丁守中也就等於歧視女性的吳敦義，他們彼此都有相當的交情。他說，台灣的民主價值遭受網軍、中資媒體不斷造謠攻擊，所有支持者都要堅定信心，相信一定能勝出。

至於有網友製作姚文智退出政壇倒數計時器，姚說，他沒有看法，謝謝他們，但他會取得勝利。

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