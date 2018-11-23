中選會：10公投案全部結果 預估後天凌晨2點才知道

九合一選舉明日登場，中選會主委陳英鈐今日至中央選情中心視察，致贈多箱象徵「平平安安」的蘋果為選務人員加油打氣。（記者陳鈺馥攝）

2018-11-23 16:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九合一大選明日登場，中選會今日下午於中央選情中心舉行「107地方公職人員選舉及全國性公民投票選前總預演」記者會。中選會主委陳英鈐強調，所有候選人今日晚上10點前，須結束所有集會造勢活動，預計明晚9點前開完選舉票，公投最後結果約後天凌晨2點才會出爐。

陳英鈐今日至設於警專的中央選情中心視察，致贈多箱象徵「平平安安」的蘋果為選務人員加油打氣；他表示，今年九合一選舉將選出1萬1047名公職人員，直轄市、縣市選舉人數約1910萬人，明天投票日請民眾踴躍出門投票。

陳英鈐指出，今年選情中心比照2016年總統大選規格，投票當天先開選舉票、再開公投票，預估選舉票會在晚上9點前開完，約11點確定選舉結果，公投預計在午夜12點前開完，大概要隔天凌晨2點才會知道全部結果。

陳英鈐提及，今年全國性公投高達10案，公投投票權人數約1975萬人，其中18歲以上、20歲以下投票權人約58萬人。

他提醒，投票當日可以帶公投小抄，但不可圈選處外出示小抄，也不可以把小抄留置在投票所內，更不可將小抄投進票匭，若投入票匭，可處5千元罰鍰。

陳英鈐強調，明天投票日基於選務中立，投開票所內不提供公投諮詢，民眾進入投開票所之前，可自行先了解公投案內容，決定要投同意或不同意，以利加速投票速度。

陳英鈐指出，候選人今晚10點前，必須結束所有集會及造勢活動，明天投票日當天所有候選人、選舉人及投票權人，不能有任何競選或助選活動。

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