陳其邁競總國際記者會：高雄市民才是這座城市的主人

2018-11-23 15:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選戰，吸引很多國際媒體關注，民進黨高雄市長候選人陳其邁競選總部今天下午召開國際記者會，強調「高雄市民才是這座城市的主人」。

陳其邁競選總部總幹事召集人劉世芳說，陳其邁的競選主軸是：「高雄市民才是這座城市的主人」，會中並播放最後一支競選影片，陳其邁在片中強調，南部的純樸、認真的精神，就是高雄精神。

陳其邁競選總部發言人趙天麟說，9月開始，韓國瑜整合在地藍軍，回到藍綠對決，但不斷出現攻擊陳其邁的假資訊、假消息，其中包含境外，有很多支持陳其邁的人，受到嚴重霸凌，包刮小野、吳念真等，形成寒蟬效應，導致支持者不願表態。

趙天麟強調，台灣自由民主已經深植人民心中，上週末的we CARE大氣球遊行活動，拒絕醜化高雄、守護高雄，展現愛與力量支持台灣民主，吸引10萬人參加，充滿正面力量，因此最後一夜也叫做we CARE高雄之夜，號召20萬朋友一起守護高雄。

現場開放媒體提問，日本NHK記者問說，看好陳其邁當選的原因是什麼？還是陷於苦戰？

劉世芳回答說，根據選罷法，選前10天不能公布民調，她只能說選情膠著，這是因為受到境外假訊息、中央政府推動年改的影響，陳其邁選戰主打高雄光榮城市，要延續建設，希獲得支持。激情會過去，最後一夜會讓人民有最好的選擇。

日本朝日新聞記者詢問，今天蔡總統、行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊都來到高雄，是否感到危機感？

趙天麟說，早就有強烈危機感，會努力奮戰到最後一刻，審慎樂觀，他也稱讚綠營支持者展現質感，有熱情但平和理性。

趙天麟也奉勸對手陣營，例如楊秋興昨晚在電視政論節目提出不實情況，包括邱義仁來高雄？執政黨在高雄會作票、暴動等，希望韓陣營別再縱容團隊。

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