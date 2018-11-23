「競選主題曲很便宜」挨批 丁守中急道歉

2018-11-23 14:02

〔記者簡惠茹、鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中選前爆出失言風波，因為在網路節目上稱自己的競選歌曲「很便宜」，遭批輕視音樂專業。製作團隊「OC Music」對此發表聲明，坦言丁守中的言論逾越了創作者的界線，其態度令人心寒，呼籲大家尊重專業。丁守中今天下午急道歉，他說節目上口誤，非常抱歉。

丁守中說，關於在博恩秀提到競選歌曲只花2萬塊，經過我的幕僚們提醒，實際上是超過這個金額不少，針對在節目上的口誤，要向大家澄清，並且對創作者致歉。另外，他在節目上提到歌曲「便宜、效果很好」，讓創作者有不被尊重的感受，他也感到非常抱歉。

丁守中說，這首歌曲剛公布時，是團隊的幕僚大合唱的歡樂版，引起了一些網友有負面的意見，也有歌手出來批評這首歌曲，但這首歌能巧妙地將他的故事與政見結合，這是創作者的專業，他真的很喜歡這首歌，原唱版發佈後也頗受好評。

丁守中表示，幫我們製作「台北未來在手中」的OC Music是很優秀的團隊，透過歌曲讓許多年輕朋友接觸到我們的政見，他對OC Music再次表示由衷的感謝。

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