選舉最後衝刺 藍綠各以遊行市區搶票

2018-11-23 13:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕選前最後一天，澎湖藍綠陣營都捨棄傳統造勢晚會，轉以遊行市區為主，藍軍由賴峰偉競選總部出發、綠軍陳光復則由朝陽里活動中心集合，上午賴前往馬公漁市場拜票、陳則在澎湖機場向返鄉投票鄉親拜票。

陳光復今日前往澎湖機場迎賓大廳，迎接返鄉投票的澎湖鄉親。設籍澎湖在台灣工作唸書的鄉親為盡公民責任選賢與能不辭辛勞又傷荷包，陳光復表達感謝與敬意。陳也宣布連任後爭取敬老、愛心機票3.5折，澎湖居民機票5折的政策，另大專生助學金交通補助費亦將由每年10000增至20000，同將軍警院校文五專前3年及赴台唸高中職之交通補助納入。

選前最後一天，國民黨澎湖縣長候選人賴峰偉一早就到漁市場拜票，受到漁民、魚販、民眾熱烈歡迎，更有不少支持者高喊「當選」，力挺賴峰偉高票當選。隨後轉往西嶼鄉、白沙鄉村里拜票，下午至湖西鄉拜訪基層幹部，晚上將回到馬公市區掃街拜票，賴也喊出當選後機票5折優惠。

藍綠兩軍在選前之夜，都未舉辦造勢晚會，不約而同舉行遊行造勢，賴峰偉選擇晚間7時由競選總部出發、陳光復則在晚間6時30由朝陽里活動中心出發，雙方都鎖定馬公大票倉進行最後決戰；由於今日為選前最後一天，大批遊子返鄉投下神聖一票，澎湖地檢署也插花，在澎湖機場入口設攤宣導反賄選觀念。

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