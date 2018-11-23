雲林「P投4」 縣長候選人張麗善催票

雲林縣長候選人張麗善和斗六市長謝淑亞高喊「雲林P投4」，催票。（記者廖淑玲攝）

2018-11-23 13:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長候選人張麗善今天與斗六市長謝淑亞在臉書粉絲專頁直播，進行最後關鍵時刻拉票、催票，呼籲「雲林P投4」，懇託支持者投票前最後一天幫她拉票、催票、固票，明天記得一定要去投票。

今天是投開票日最後一天，張麗善和謝淑亞在虎尾競選總部以直播方式和選民「搏感情」，張麗善表示，她與謝淑亞都是家在雲林、長在雲林的雲林女兒、雲林媳婦，最了解雲林鄉親的需要。

張麗善說，她希望讓雲林的孩子可以留在雲林，希望可以把雲林的農產品賣出去，讓雲林人可以賺到錢，張麗善強調，只要鄉親給她機會，雲林一定會越來越好。

謝淑亞表示，雲林真的很美，有很多「珍珠」散落在各處，她與張麗善會扮演針與線，把珍珠串起來，讓雲林的美被更多人看見，呼籲所有支持者幫忙拉票，高喊「雲林P投4」，期待明天會更好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/