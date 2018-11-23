女版黃安表態力挺惹議 柯P：難道要拜託她別支持我？

台北市長柯文哲今天（23日）至松江市場掃街拜票，爭取民眾支持。（記者羅沛德攝）

2018-11-23 12:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕藝人劉樂妍近來赴中國發展，常發表親中言論，因此被視為「女版黃安」，先前才在微博用「仁、義、禮、智、信、勇」6大美德讚韓國瑜，遭網友批評是「豬隊友出沒，根本反助選」，結果劉稍早竟在臉書改口，稱自己回台灣其實是要投票給柯文哲。

因劉樂妍作風惹議，柯粉對此相當擔心；柯今天上午受訪時聞此消息反倒是一派輕鬆，還笑問，「有人要支持你，難道你要去跟她說，拜託妳不要支持我？」他認為不用針對一個人過度反應。

至於是否擔心被抹紅？柯則苦笑說「我跟你講，我被抹紅又不是今天才被抹紅，不知道抹紅多久，去年世大運抹紅到現在。唉！」

柯文哲今到松江市場掃街前受訪，有選民站在媒體人牆外高聲辱罵柯是騙子。對此，柯說，台灣的政治，不應該用仇恨來做為政治的動力，以前是統獨意識形態的衝突，現在台北慢慢又多了一個世代衝突，老實講，政黨用仇恨當作凝聚的方法，台灣要成為一個文明國家，這不是一個好的政治氛圍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/