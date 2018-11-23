饒慶鈴拜票中過生日 祈願做個好縣長！

饒慶鈴選前一天與大家同在，團隊也幫她慶生。（記者張存薇攝）

2018-11-23 12:44

［記者張存薇／台東報導］國民黨台東縣長候選人饒慶鈴今天生日，一早在縣長黃健庭陪同下即赴縱谷線車隊掃街拜票，饒慶鈴的生日願望大公開，她說，希望台東充滿愛、台東人過更好的生活，也希望明天能選出好縣長，請大家堅定支持5號饒慶鈴！

饒慶鈴車隊一早從最北端的池上鄉出發，一路向南爭取支持，中午則抵達關山米國學校，競選團隊幫他準備蛋糕慶生，讓她又驚又喜，剛好隨行助理莊媚喬也同一天生日，團隊幫兩人歡喜慶生。

饒慶鈴說，從縣長黃健庭、夫人陳怜燕身上學到愛的力量，第1個願望是希望台東是個充滿愛的地方，第2個願望是希望台東經濟更好、台東人能過好生活、身體健康賺大錢。

饒慶鈴也大方公開第3個願望，她說，原本想低調過生日，不過選舉公報「洩密」，希望台東能選出延續縣政的好縣長，讓台東人幸福，請大家支持5號饒慶鈴。

饒慶鈴團隊今天晚間將與市長張國洲合體，在市區掃街造勢，預計晚上6點30分從漢陽南路張國洲總部出發，經中華路、豐榮路到漢陽北路，固守市區大票倉。

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