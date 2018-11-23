橘子車全區車掃 林智堅號召市民今晚上街相挺

林智堅與市議員候選人曾文濤的粉絲以氣球折成2人公仔模樣，相當可愛吸晴。（記者蔡彰盛攝）

2018-11-23 12:37

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕距選舉剩下不到24小時，新竹市長林智堅把握與市民第一線互動機會，進行全區戰鬥車掃，車隊今更特別加入「大桔大力橘子車」巡迴全市，邀請市民朋友今晚6點半參與「明日新竹大遊行」，一起身著橘色配件上街，也把橘子投進橘子車，將支持化為行動，在選前黃金倒數一同挺小智。一早林智堅市長就與立法委員柯建銘總召、幸福特攻隊候選人施乃如站上戰車，即便天氣轉涼，仍充滿熱情準備橫掃新竹市，力拚議員12席全壘打，讓支持明日新竹、小智市長的訊息傳遞到整個新竹市。

林智堅表示，競選團隊創造了台灣選舉的新典範，不論在路招、車掃或市場拜訪，他們都收到各式各樣的橘子，這些橘子都代表了市民的祝福，選舉進入最後重頭戲，今晚邀請全家大小，帶著橘子、穿著橘子裝參與明日新竹大遊行，一起將橘子投進橘子車，支持明日新竹；現場有精彩的特技表演，讓眾人一起透過嘉年華式大遊行，感受到新竹市的歡樂與正能量。

林智堅呼籲市民明天一定要去投票，一起決定這座城市的未來，4年前他以1014票險勝，這4年來他與團隊非常認真努力，這個城市的改變大家都有目共睹，所以一定要用選票肯定其努力，不僅要投票，更要四處拉票，把能做事、有經驗的市長留在新竹市政府。

林智堅也誠摯拜託市民朋友相信智堅，給他力量，因為市政的推動需要團隊合作，過去4年，新竹市有柯建銘總召在中央作靠山，爭取超過100億元的建設經費，不僅改善財政完善社福工作，也讓市民看見建設帶來的進步，這都是團隊合作的成果。

「大家一條線一起努力，讓這個驕傲的城市更快速的引領其他縣市！」林智堅說，在議會裡，需要更多議員一起加入幸福推動的工作，所以推出12席的幸福特攻隊，他們都很專業，可以發揮即戰力，呼籲市民，市長投給6號林智堅，議員投給幸福特攻隊，讓12席全上！

「深化改變徹底翻轉是這個團隊的承諾與堅持！」柯建銘表示，選舉到最後一刻，4年前的新竹跟4年後的今天已經徹底改變，整個城市的軸心已經徹底翻轉，一個偉大的時代勢必來臨，呼籲新竹市民集中選票，支持進步、光榮、向上的幸福團隊，讓明日的新竹更具競爭力、創造力的典範城市。

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