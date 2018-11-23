選前之夜強碰姚文智 柯P：討厭悲情喊凍蒜畫面

台北市長柯文哲今天（23日）至松江市場掃街拜票，爭取民眾支持。（記者羅沛德攝）

2018-11-23 12:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選戰倒數一天，台北市長柯文哲今晚將在四四南村舉辦選前之夜，和對手民進黨候選人姚文智選前之夜地點「市府前廣場」僅相隔約1公里，叫陣意味濃厚。柯文哲今受訪對此僅說自己的選舉經費也就這麼多，而且他覺得選舉快樂高興就好，他個人很討厭悲情喊凍蒜那種畫面。

由於民進黨主席、總統蔡英文今晚間也將替姚文智站台，外界認為民進黨此舉是擔心柯文哲太強大，為全力防堵而使出殺手間。柯文哲今被問及會不會覺得壓力很大時，僅笑著反問「這就是盡力啊，不然還有更好的建議嗎？」

談到會不會擔心晚上選前之夜的氣勢輸給姚文智，柯文哲苦笑說，他募款的錢就這麼多，算一算用完就沒有了，問過幕僚四四南村好像也不能裝太多人。不過他覺得選舉就是大家快樂快樂、高高興興就好，不要那麼悲情喊凍蒜，他個人是很討厭那種畫面。

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